ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 10%Сегодня в 16:41
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Минимум на полтора месяца.
3 февраля 2017 года совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 10% годовых.
Это связано с тем, что динамика инфляции и экономическая активность в стране укладываются в сценарий Центробанка, а инфляционные риски снижаются. К концу текущего года ожидается, что уровень инфляции составит лишь 4%.
В следующий раз величина ключевой ставки будет рассматриваться 24 марта, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мегарегулятора.
Стоит отметить, что в последний раз ключевая ставка была снижена в сентябре 2016 года на 0,5 процентного пункта. Это было сделано для "закрепления тенденции к устойчивому снижению инфляции".
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