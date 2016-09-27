До 6 марта.

Минфин России закупит 113,1 миллиарда долларов с 7 февраля по 6 марта 2017 года, сообщают федеральные СМИ.

Закупки будут происходить каждый рабочий день в размере 6,3 миллиарда долларов. Таким образом российские власти намерены сбалансировать курс рубля за счет его некоторого ослабления.

Курс рубля стал снижаться сразу после появления этой новости. К 12.00 по московскому времени доллар подорожал на 0,2% и стал стоить 59,55 рубля. Но к 14.30 американская валюта снова сдала – до 59,33 рубля, передает "Уралинформбюро".