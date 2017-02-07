Средняя сумма - 72 тысячи.

По итогам 2016 года общие долги россиян превысили 9 триллионов рублей, увеличившись почти на 20% по сравнению с предыдущим годом. На исполнении у приставов находилось 70,2 миллиона дел на сумму более 5 триллионов рублей. Средняя сумма задолженности составила 72 тысячи рублей, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные ФССП.

Основная доля исполнительных производств (88%) пришлась на физлиц, задолжавших в 1,5 раза больше, чем юридические. Больше всего (44%) граждане задолжали банкам, МФО и кредитным кооперативам – 2,2 триллиона рублей, передает "Уралинформбюро".