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Россияне накопили 9 триллионов рублей долгов06 февраля в 13:49

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Средняя сумма - 72 тысячи.

По итогам 2016 года общие долги россиян превысили 9 триллионов рублей, увеличившись почти на 20% по сравнению с предыдущим годом. На исполнении у приставов находилось 70,2 миллиона дел на сумму более 5 триллионов рублей. Средняя сумма задолженности составила 72 тысячи рублей, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные ФССП.

Основная доля исполнительных производств (88%) пришлась на физлиц, задолжавших в 1,5 раза больше, чем юридические. Больше всего (44%) граждане задолжали банкам, МФО и кредитным кооперативам – 2,2 триллиона рублей, передает "Уралинформбюро".

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