Остальные округа оказались менее щедрыми.

Уральские регионы в январе-ноябре 2016 года перечислили в федеральный бюджет свыше 2,11 триллиона рублей. Данные по отчислениям субъектами налогов, сборов и других обязательных платежей приводит Росстат.

Наиболее щедрым оказался север УрФО. Югра отправила в Москву 1,3 триллиона рублей, Ямал – 592 миллиарда. Себе автономные округа оставили 240 и 147 миллиардов соответственно, передает "Уралинформбюро".

Свердловская область пополнила госказну на 71 миллиард, оставив в своем "кошельке" порядка 173 миллиардов. Тюменская область внесла 69 миллиардов (региону досталось 68,9 миллиарда), Челябинская – 63 миллиарда (в регионе "осело" 110 миллиардов). Зауралье "расщедрилось" на 6,9 миллиарда, оставив себе 16 миллиардов.

Стоит отметить, что Опорный край Державы перечислил в федеральный бюджет больше остальных федеральных округов. Для сравнения, ЦФО "отстегнул" 1,4 триллиона рублей, а Северо-Кавказский ФО и вовсе 42,6 миллиарда.