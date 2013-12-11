Урал "подкинул" в госказну свыше 2 триллионов рублейСегодня в 14:39
- Текст
Остальные округа оказались менее щедрыми.
Уральские регионы в январе-ноябре 2016 года перечислили в федеральный бюджет свыше 2,11 триллиона рублей. Данные по отчислениям субъектами налогов, сборов и других обязательных платежей приводит Росстат.
Наиболее щедрым оказался север УрФО. Югра отправила в Москву 1,3 триллиона рублей, Ямал – 592 миллиарда. Себе автономные округа оставили 240 и 147 миллиардов соответственно, передает "Уралинформбюро".
Свердловская область пополнила госказну на 71 миллиард, оставив в своем "кошельке" порядка 173 миллиардов. Тюменская область внесла 69 миллиардов (региону досталось 68,9 миллиарда), Челябинская – 63 миллиарда (в регионе "осело" 110 миллиардов). Зауралье "расщедрилось" на 6,9 миллиарда, оставив себе 16 миллиардов.
Стоит отметить, что Опорный край Державы перечислил в федеральный бюджет больше остальных федеральных округов. Для сравнения, ЦФО "отстегнул" 1,4 триллиона рублей, а Северо-Кавказский ФО и вовсе 42,6 миллиарда.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 17:14
В Новоуральске после ДТП загорелась "Газель" с рабочими
Пострадали два человека.Сегодня в 17:11
Челябинцы готовы разгонять смог из пушки
Другие способы не действуют.Сегодня в 17:09
Уральские ученые займутся разработками для Sukhoi Superjet
По соглашению.Сегодня в 17:04
Из Росприроднадзора бегут инспекторы
Из-за копеечной зарплаты.Сегодня в 16:57
"Гринфлайт" не желает доделывать квартиры дольщиков "Академа"
Отказываясь от чистовой отделки.Сегодня в 16:56
"АвтоВАЗ" удивит двумя новинками
На базе Lada Vesta.Сегодня в 16:50
Свердловчан шокировали счета за коммуналку
Общественники разберутся.Сегодня в 16:42
В Екатеринбурге офицер "потерял" 37 казенных миллионов
При строительстве жилья для военных.Сегодня в 16:17
В Екатеринбурге на ходу загорелся автобус
Водитель сам потушил пожар.Сегодня в 16:15
К капремонту на Среднем Урале подключатся газовики
Через год.Сегодня в 16:13
Нефтяники Югры не успевают латать трубопроводы
Годовой ущерб достиг 710 миллионов.Сегодня в 16:10
В Екатеринбурге львы посостязаются с пауками
За звание лучшей пары.Сегодня в 16:04
Федор Емельяненко приедет в Екатеринбург на ЧР по самбо
В марте.Сегодня в 16:00
На Южном Урале два человека скончались от отравления газом
Угарным.Сегодня в 15:48
В 40-градусные морозы южноуральцев просят сидеть дома
Отказавшись от дальних поездок.
-
11 декабря 2013 в 15:54
Земли Екатеринбурга принесли казне 5 миллиардов рублей
15% от всех доходов городского бюджета.08 ноября 2016 в 13:50
На социальные нужды свердловчан добавят 1,9 миллиарда
Доходов больше, чем рассчитывали.18 октября 2016 в 15:54
Бюджет Среднего Урала "потяжелел" почти на 2 миллиарда
Допсредства потратят на социалку.14 сентября 2016 в 17:51
ЧМ-2018 "высосет" из российского бюджета 1,4 миллиарда дополнительно
Расходы увеличены.01 сентября 2016 в 16:32
Собираемость налогов в УрФО упала на четверть триллиона
По сравнению с 2015 годом.24 августа 2016 в 14:07
Казна Среднего Урала пополнилась на 100 миллиардов
С начала года.01 июля 2016 в 13:24
Свердловским городам раздадут еще 4 миллиарда
Из областной "кубышки".18 мая 2016 в 11:20
Бюджет Среднего Урала пополнился на 1,5 миллиарда рублей
За счет налоговых поступлений.18 ноября 2015 в 11:09
Нижневартовский район Югры направит на социалку 1,7 миллиарда рублей
В 2016 году.16 сентября 2015 в 14:37
На Среднем Урале формируют антикоррупционный бюджет
С помощью новых подходов.
Главные новости
- Сегодня в 17:14В Новоуральске после ДТП загорелась "Газель" с рабочими
- Сегодня в 16:50Свердловчан шокировали счета за коммуналку
- Сегодня в 15:23Капремонты обошлись свердловчанам в 5,2 миллиарда рублей
- Сегодня в 15:186-летняя екатеринбурженка выжила после падения с 8 этажа
- Сегодня в 14:31Глава Росприроднадзора отчитал уральских коллег за мягкотелость
Аналитика
"Аттракцион щедрости" для ипотечников
Крутиться придется много.
На Среднем Урале готов аптечный бунт
Бабушкам не выдают льготные лекарства.
Серовчан нагреют на котельных
Ямальцы выставят заоблачные счета.