Российских пенсионеров отпустят с "Миром"Сегодня в 07:54
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До 1 июля 2020 года.
За 3,5 года все российские пенсионеры будут обеспечены картами "Мир". Об этом заявила замглавы Банка России Ольга Скоробогатова, передает "Уралинформбюро".
Она добавила, что "Мир" будет предлагаться по истечению срока действия карты международной платежной системы (МПС). Плановая замена завершится к 1 июля 2020 года. За это время свою часть работы успеют проделать Минтруд и Пенсионный фонд.
Что касается бюджетников, то их перевод на "Мир" начнется с 1 июля 2017 года и завершится через год, отметила председатель Банка России Эльвира Набиуллина
Следует отметить, что оператором "Мира" выступает "Национальная система платежных карт" (НСПК). Первые карты были выпущены в декабре 2015 года. В России их принимают 97% банкоматов и более 75% терминалов.
Необходимость создания НСПК возникла летом 2014 года, когда Visa и MasterCard из-за санкций США против РФ прекратили обслуживать карты ряда российских банков.
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