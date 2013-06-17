Житель Сургута стал мультимиллионером за 80 рублей13 февраля в 15:27
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Купив лотерейный билет.
Житель Сургута стал обладателем суперприза 6160 тиража "Гослото 5 из 36". Он получит 16 209 440 рублей - крупнейший выигрыш лотереи с начала 2017 года.
Сургутянин приобрел на сайте всего один билет и отметил в нем пять чисел, которые позже выпали в розыгрыше. Забрать столь крупную сумму счастливчик может в центральном офисе компании, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-центре "Столото".
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