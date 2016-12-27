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Ханты-Мансийский банк предоставит гарантии Югорскому леспромхолдингу13 февраля в 16:27

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На сумму 92 миллиона рублей.

Ханты-Мансийский банк (бренд банка "Открытие" на территории Западной Сибири) стал победителем тендера, проведенного компанией "Югорский лесопромышленный холдинг" на предоставление банковской гарантии в размере 92 миллиона рублей.

Как отметил директор направления по корпоративному бизнесу дирекции в Ханты-Мансийске Западно-Сибирского филиала банка "Открытие" Марк Тюнин, банк полностью соответствует требованиям, предъявляемым к кредитным организациям.

"История взаимовыгодного партнерства началась еще в 2003 году, с момента образования холдинга. Уверен, что многолетнему успешному сотрудничеству с одним из флагманов лесопромышленной отрасли Югры способствуют высокое качество банковских сервисов, конкурентоспособные условия предоставления финансовых услуг банком "Открытие", – подчеркнул Марк Тюнин.

Югорский лесопромышленный холдинг является компанией со 100% госучастием в лице правительства Ханты-Мансийского автономного округа, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе финучреждения

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