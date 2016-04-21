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Экс-руководитель "Уником Партнера" избежал банкротства13 февраля в 18:36

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На время.

Свердловский арбитраж ввел процедуру реструктуризации долгов в отношении бывшего директора ООО "Универсальная инвестиционная компания Партнер" Игоря Кузьмина, рассмотрев заявление о признании его банкротом. Если мера не поможет, то бизнесмена признают финансово несостоятельным и объявят продажу его имущества, передает "Уралинформбюро".

Финансовым управляющим утвержден Олег Чакров. Рассмотрение дела о банкротстве назначено на 8 июня 2017 года.

Банкротства Кузьмина потребовал в конце октября 2016 года сам "Уником Партнер" из-за долга в 2,2 миллиона рублей.

Стоит напомнить, что лицензия "Уником Партнера" была аннулирована в конце 2014 года из-за нарушений законодательства, связанных в том числе с невозвратом денежных средств и ценных бумаг клиентам. Общий долг перед вкладчиками составил около 800 миллионов рублей. Открыта процедура конкурсного производства.

Ранее в ходе одного из судебных заседаний Игорь Кузьмин признался, что выводил деньги из организации по поручению учредителя "Уником Партнера" Николая Тимофеева. Тот же винил в случившемся экс-руководителя компании.

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