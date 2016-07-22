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Зарплата уральских ипотечников должна достигать 94 тысяч Сегодня в 09:40

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Чтобы жить комфортно.

Ипотека стала более доступной для уральцев. По данным Национального бюро кредитных историй, в регионах снизился показатель уровня дохода заемщика, необходимого для "комфортного" обслуживания долга.

Самая доступная ипотека на Урале – в Челябинской области. Здесь заемщику необходимо получать 47,5 тысячи рублей в месяц. За два года показатель снизился на 5,4%.

На втором месте Курганская область, где требуемая сумма - 53,5 тысячи рублей (-8,9%). Замыкающим первую тройку тюменцам достаточно 58,2 тысячи (-13,5%).

В Пермском крае для комфорта заемщика его заработок должен составлять 58,9 тысячи рублей (-6,2%), в Свердловской области – 67,2 тысячи (-8,1%), в Югре – 82 тысячи (-8,9%).

Самый высокий показатель на Ямале – 94 тысячи рублей. Среди регионов он снизился за два года меньше всего – на 3,3%, передает "Уралинформбюро".

По словам генерального директора НБКИ Александра Викулина, повышение доступности ипотеки объясняется более низкими процентными ставками по кредитам в последние полтора года.

В целом по России размер рекомендованного семейного дохода, "комфортного" для обслуживания ипотечного кредита, снизился по сравнению с 2014 годом на 2,8% - до 73,1 тысячи рублей.

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