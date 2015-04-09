За год.

По итогам 2016 года объем несанкционированных переводов с банковских карт россиян составил 1,08 миллиарда рублей (1,5 миллиарда в 2015 году). Цифры озвучил первый заместитель председателя Банка России Георгий Лунтовский.

По его словам, такие переводы составляют 0,002% от общего количества операций. ЦБ надеется, что в условиях роста объема платежей этот показатель не превысит 0,005%. При этом за рубежом их доля составляет всего 0,009%, пишут федеральные СМИ.

Со счетов юридических лиц мошенники увели 1,9 миллиарда рублей почти в два раза меньше, чем в 2015 году, передает "Уралинформбюро".