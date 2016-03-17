Курс евро упал ниже 61 рубля14 февраля в 18:16
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Впервые с лета 2015 года.
В ходе торгов на Московской бирже курс евро опустился ниже 61 рубля. Это произошло впервые с июня 2015 года, передает "Уралинформбюро".
По данным на 14.30 по московскому времени курс евро составил 60,96 рубля, снизившись на 51 копейку по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов. Ослабел и доллар. Курс американской валюты упал на 55 копеек до 57,43 рубля.
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