Впервые с лета 2015 года.

В ходе торгов на Московской бирже курс евро опустился ниже 61 рубля. Это произошло впервые с июня 2015 года, передает "Уралинформбюро".

По данным на 14.30 по московскому времени курс евро составил 60,96 рубля, снизившись на 51 копейку по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов. Ослабел и доллар. Курс американской валюты упал на 55 копеек до 57,43 рубля.