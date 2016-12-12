Впервые с лета 2015 года.

В начале торгов на Московской бирже курс евро обновил минимум с июля 2015 года, опустившись до 59,85 рубля. Это на 55 копеек ниже уровня закрытия предыдущего дня, передает "Уралинформбюро".

Курс американской валюты по данным на 10.49 по московскому времени составил 56,65 рубля (-46,25 копейки).

Укрепление рубля происходит на фоне небольшого снижения нефтяных котировок. Так, стоимость барреля Brent в ходе торгов снижалась сегодня до 55,59 долларов.