В виде зарплат.

На 1 февраля 2017 года долги по зарплате в России выросли до 3,23 миллиарда рублей. За год сумма выросла на 18,6% или 507 миллионов рублей. Такие данные приводит Росстат, передает "Уралинформбюро".

Более 99% общей задолженности объясняется отсутствием собственных средств у организаций-должников.

Долги из-за несвоевременного бюджетного финансирования достигли почти 17 миллионов рублей. За январь они выросли более чем в 3 раза.