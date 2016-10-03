В преступных целях.

В России набирает обороты новый вид мошенничества. Злоумышленники используют чужие банковские карты для незаконных операций, говорится в сообщении Банка России.

По данным регулятора, преступники скупают "пластик", находя доверчивых граждан через объявления. Затем через них проводят незаконные операции, в том числе обналичивание преступных доходов и хищение средств со счетов. К примеру, клиенту приходит sms, сообщающее о блокировке карты и необходимости позвонить по определенному номеру - после чего у жертвы вызнают необходимые данные. Зачастую аферы проворачивают лица, находящиеся в местах лишения свободы.

При этом раскрываемость таких преступлений низкая, передает "Уралинформбюро".