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Мошенники скупают у россиян банковские картыСегодня в 15:25

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В преступных целях.

В России набирает обороты новый вид мошенничества. Злоумышленники используют чужие банковские карты для незаконных операций, говорится в сообщении Банка России.

По данным регулятора, преступники скупают "пластик", находя доверчивых граждан через объявления. Затем через них проводят незаконные операции, в том числе обналичивание преступных доходов и хищение средств со счетов. К примеру, клиенту приходит sms, сообщающее о блокировке карты и необходимости позвонить по определенному номеру - после чего у жертвы вызнают необходимые данные. Зачастую аферы проворачивают лица, находящиеся в местах лишения свободы.

При этом раскрываемость таких преступлений низкая, передает "Уралинформбюро".

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