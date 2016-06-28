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Свердловская область одолжит у Москвы 4 миллиарда рублей16 февраля в 17:39

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На льготных условиях.

Свердловская область возьмет 3 миллиарда 962 миллиона рублей в кредит у федерального бюджета на льготных условиях - под 0,1% годовых. Соответствующее решение принято облправительством 16 февраля 2017 года, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информполитики региона. Средства пойдут на покрытие дефицита региональной казны. В первую очередь - на выплату коммерческих займов, срок погашения которых истекает в этом году.

Ранее кабмин одобрил привлечение коммерческих кредитов на 19 миллиардов рублей. При этом госдолг региона на начало 2017 года составил 72 миллиарда рублей.

Стоит отметить, что план по замещению кредитов, взятых в коммерчески банках, льготными займами из федерального бюджета реализуется в Свердловской области уже третий год. Благодаря этой программе за 2015-2016 годы за счет льготных процентных ставок удалось сэкономить 600 миллионов рублей.

Ранее по теме:
Госдолг Свердловской области "похудел" на 6 миллиардов

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