Екатеринбуржцы скупают долларыСегодня в 10:26
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На фоне падения курса.
В обменных пунктах Екатеринбурга значительно вырос спрос на иностранную валюту. Его подстегнуло существенное снижение курсов. Сегодня доллар можно купить от 57,56 рубля, евро – от 61,06 рубля.
В Уральском банке Сбербанка России спрос на американскую валюту в Свердловской области стал вдвое больше. В ВУЗ-банке за последние 10 дней оборот валютообменных операций в Екатеринбурге увеличился более чем в 1,5 раза по сравнению с концом января-началом февраля. В ВТБ24 за последнюю неделю екатеринбуржцы стали покупать доллары на 20% чаще.
А вот в УБРиР отмечают обратную тенденцию. "Наоборот, по сравнению с январем, за неполный февраль было зафиксировано на 46% меньше операций по покупке и продаже иностранной валюты", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе банка, добавив, что граждане покупали за раз в среднем 800 евро или 1550 долларов, а продавали по 400 и 1100 соответственно. В ВУЗ-банке средние суммы выросли на 10-15% - до 500-1000 долларов.
Как рассказал начальник отдела дилинга ВУЗ-банка Ринат Салахов, спрос вырос также на продажу валюты: "У клиентов нет единого представления о том, куда будут двигаться курсы. Мы не видим, чтобы клиенты стали активно запасаться валютой в ожидании ослабления рубля. И даже наоборот – в начале недели примерно на 33% относительно обычного уровня выросло количество операций по продаже валюты клиентами. Это говорит о том, что те, кто ранее покупал доллары и евро, понемногу "скидывают" их, патриотично ожидая дальнейшего роста рубля. Но по-настоящему масштабной эта тенденция еще не стала".
В ВТБ24 продажа долларов находится на стандартном уровне, ситуация с евро остается без изменений. При этом в банке заметили рост интереса к китайскому юаню.
Стоит отметить, что два дня подряд курсы доллара и евро ставили рекорды падения. Так, 15 февраля в начале торгов на Московской бирже евро обновил минимум с июля 2015 года, опустившись до 59,85 рубля. Курс американской валюты в моменте держался на уровне 56,65 рубля (-46,25 копейки). Официальный курс доллара на 17 февраля установлен в размере 57,15 рубля, евро - 60,65 рубля.
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