Банки выбили у должников 74 миллиарда.

В 2016 году общая сумма кредитной задолженности жителей Среднего Урала по сравнению с 2015 годом выросла в 3,5 раза. Число дел о долгах по займам увеличилось на 17% – до 121 тысячи, в пользу финучреждений взыскано 74 миллиарда рублей. Об этом сообщил председатель Свердловского облсуда Александр Дементьев, передает корреспондент "Уралинформбюро".

Вместе с тем прибавилось исков о защите прав потребителей - свердловчане отсудили по ним 842 миллиона рублей. Финансово-кредитной сферы касается больше половины из 24 тысяч потребительских споров.