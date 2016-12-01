А после – стабилизации.

В ближайшее время рубль ослабеет, а затем стабилизируется, заявил глава Минэкономики РФ Максим Орешкин.

Текущее укрепление рубля, по его словам, краткосрочно и не связано с фундаментальными факторами. На него влияют притоки капитала, в том числе связанные с приватизационными сделками, и сезонность: "Традиционно первый квартал - это сильный квартал с точки зрения платежного баланса". Правительство при необходимости будет реагировать на ситуацию, уточнил он.

Стоит напомнить, что в последние дни рубль обновил полуторогодовые максимумы. Однако заявление пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина внесло корректировки. На вопрос, не беспокоит ли Кремль укрепление рубля, Дмитрий Песков отметил, что возможно глава государства обсудит этот вопрос с министром экономического развития Максимом Орешкиным. После этого рубль подешевел на 2% по отношению к доллару и евро, передает "Уралинформбюро".