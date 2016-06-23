Сложнее всего ситуация на Среднем Урале.

На Урале, по данным на январь 2017 года, 61 976 человек являются потенциальными банкротами. Соответствующие данные приводит Объединенное кредитное бюро, проанализировав кредитные истории россиян.

К потенциальным банкротам отнесли граждан, чей долг превышает полмиллиона рублей по одному или нескольким кредитам с просрочкой в 90 и более дней. Больше всего таких заемщиков в Свердловской области – 23 232 человека. В Челябинской области и Пермском крае – 15 916 и 10 232 соответственно. В регионах "тюменской матрешки" (Тюменская область, Югра, Ямал) насчитали 9 658 человек. Меньше всего в Курганской области – 2 938 жителей.

В целом по России насчитали 656 000 потенциальных банкротов, передает "Уралинформбюро".