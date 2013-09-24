Ради роста экономики.

В России собираются поднять ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ), пишут "Ведомости". Варианты сейчас обсуждаются Минфином, Минэкономразвития и Центром стратегических разработок Алексея Кудрина.

В частности, предлагается увеличить НДФЛ с 13 до 15% при снижении страховых взносов для работодателей с 30 до 21%, одновременно повысив налог на добавленную стоимость с 18 до 21%. Высказываются и такие идеи, как введение плавающей ставки НДФЛ или наделение регионов правом утверждать собственные ставки.

Об изменении налоговой нагрузки в правительстве дискутируют с осени 2016 года. Конкретные меры должны быть разработаны к декабрю 2017-го – такой срок президент Владимир Путин обозначил в послании Федеральному собранию. Налоговая реформа рассматривается как часть плана ускорения экономического роста в 2018–2024 годах.