Минфин РФ "попросит" 30 миллиардов у населения27 февраля в 13:11
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Обещая вернуть.
Минфин РФ намерен выпустить облигации федерального займа (ОФЗ) для населения. Номинальная стоимость одной ценной бумаги составит 1 000 рублей, говорится в проекте приказа, размещенного министерством для публичного обсуждения.
Планируется, что у данных ОФЗ будет упрощенный порядок приобретения и ограниченный уровень риска, их перепродажа не предусмотрена. Срок погашения облигаций составит от года до пяти лет. Однако граждане смогут досрочно вернуть вложенные средства без потерь после 12 месяцев владения, передает "Уралинформбюро".
Новый инструмент призван стимулировать среднесрочные инвестиции, отмечается в документе. Ежегодный объем размещения "розничных" ОФЗ планируется на уровне 20-30 миллиардов рублей.
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