×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


ЛНР официально переходит на российскую валюту27 февраля в 18:29

  • Текст

С 1 марта.

Основной денежной единицей самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) с 1 марта 2017 года станет рубль. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Совета министров ЛНР.

Решение призвано стабилизировать финансово-денежную систему. Отмечается также, что сейчас финансовые операции на территории Республики происходят в рублях, передает "Уралинформбюро".

ЛНР заявила о своем суверенитете по итогам референдумов в мае 2014 года. В сентября 2015 года власти Республики заявили о переходе на преимущественные расчеты в рублях. В этой валюте стали выплачиваться все зарплаты, пенсии и соцпособия. До этого жители ЛНР ориентировались на две валюты - цены в магазинах указывались в гривнах и рублях. Расчет велся по курсу два рубля за одну гривну.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Первоклассный взрыв Екатеринбурга

Первоклассный взрыв Екатеринбурга

Прокуратура, на выезд!

Арабское ухо да услышит

Арабское ухо да услышит

Предложение россиян.

Натворили. Как шизофрению лечат пластилином

Натворили. Как шизофрению лечат пластилином

В больнице №6.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×