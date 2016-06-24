ЛНР официально переходит на российскую валюту27 февраля в 18:29
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С 1 марта.
Основной денежной единицей самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) с 1 марта 2017 года станет рубль. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Совета министров ЛНР.
Решение призвано стабилизировать финансово-денежную систему. Отмечается также, что сейчас финансовые операции на территории Республики происходят в рублях, передает "Уралинформбюро".
ЛНР заявила о своем суверенитете по итогам референдумов в мае 2014 года. В сентября 2015 года власти Республики заявили о переходе на преимущественные расчеты в рублях. В этой валюте стали выплачиваться все зарплаты, пенсии и соцпособия. До этого жители ЛНР ориентировались на две валюты - цены в магазинах указывались в гривнах и рублях. Расчет велся по курсу два рубля за одну гривну.
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