С 1 марта.

Основной денежной единицей самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) с 1 марта 2017 года станет рубль. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Совета министров ЛНР.

Решение призвано стабилизировать финансово-денежную систему. Отмечается также, что сейчас финансовые операции на территории Республики происходят в рублях, передает "Уралинформбюро".

ЛНР заявила о своем суверенитете по итогам референдумов в мае 2014 года. В сентября 2015 года власти Республики заявили о переходе на преимущественные расчеты в рублях. В этой валюте стали выплачиваться все зарплаты, пенсии и соцпособия. До этого жители ЛНР ориентировались на две валюты - цены в магазинах указывались в гривнах и рублях. Расчет велся по курсу два рубля за одну гривну.