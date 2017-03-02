В России удвоилось число подпольных ростовщиковСегодня в 08:01
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Выявленных ЦБ.
В 2016 году Центробанк выявил 965 организаций, занимающихся нелегальным потребительским кредитованием - это вдвое больше, чем годом ранее. Информация передана в Генпрокуратуру, пишут "Известия".
Кроме того, у ЦБ возникли претензии к 84 банкам с сомнительной деятельностью, в 2015 году на карандаш взяли 62 финорганизации.
В настоящее время в Уголовном кодексе предусмотрено наказание за незаконную банковскую деятельность - МФО под эту статью не попадают, в связи с чем у них буквально развязаны руки. Регулятор совместно с Минфином намерен исправить это упущение.
Статистика ЦБ - лишь верхушка айсберга, уверен аналитик "Алор Брокер" Кирилл Яковенко: "Чтобы хоть как-то оценить реальный объем этого рынка, можно предположить, что, например, каждый третий выданный в стране микрозаем может быть незаконным, поэтому можно заключить, что рынок нелегального потребкредитования может вмещать до 10 миллиардов рублей".
По словам экспертов, "черные кредиторы" находят лазейки в законе быстрее, чем власти успевают их перекрыть, передает "Уралинформбюро".
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