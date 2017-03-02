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Ест за десятерых: чиновничья зарплата перевалила за 115 тысячСегодня в 11:38

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В 10 раз больше прожиточного минимума.

Средняя зарплата в федеральных ведомствах за 2016 год выросла на 4% - до 115,7 тысячи рублей. Это втрое выше среднероссийского уровня оплаты труда, сообщает Росстат.

Больше всего получают сотрудники правительства РФ и Администрации президента: 228,5 тысячи и 218,6 тысячи рублей соответственно. Следом идут Счетная палата с зарплатой 180 тысяч, Совет Федерации и Госдума (176 и 155 тысяч).

К первой пятерке подбираются МВД со 147 тысячами рублей, Минфин (140 тысяч) и МЧС с показателем 137 тысяч. Работникам Конституционного и Верховного судов причитается 136 и 130 тысяч рублей в месяц.

В диапазоне от 100 до 120 тысяч рублей расположились "середнячки": Федеральное агентство спецстроительства, Управделами президента РФ, Минвостокразвития и Министерство по делам Северного Кавказа. В той же группе ФНС, Федеральное казначейство, Минэкономразвития, Росреестр, Ростехнадзор и Центризбирком.

Последним в списке значится Федеральное агентство по делам национальностей, чьи сотрудники "выживают" на 54 тысячи рублей.

Стоит напомнить, что около 5 миллионов россиян довольствуются минимальной зарплатой в 7800 рублей. А прожиточный минимум в стране составляет 11 200 рублей, передает "Уралинформбюро".

Ранее по теме:
5 миллионов россиян обречены выживать на 7800 рублей

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