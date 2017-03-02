За счет налога на прибыль.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил правительству обеспечить мобилизацию дополнительных доходов, которые регион, в соответствии с последними инициативами федерального центра, сможет оставить у себя в казне.

"В начале этой недели, как вы знаете, в Сочи прошел Российский инвестиционный форум, где были озвучены важные решения, в том числе с точки зрения наращивания доходного потенциала региона. Председатель правительства России анонсировал внедрение подхода, при котором дополнительные поступления налога на прибыль не уходят в федеральный бюджет, а остаются здесь, в казне региона", - пояснил глава региона на заседании правительства 2 марта.

Наличие такой нормы в прошлом году позволило бы Свердловской области дополнительно получить порядка 5 миллиардов рублей, сообщили "Уралинформбюро" в областном департаменте информационной политики. "Поручаю кабмину активизировать эту работу, чтобы по итогам 2017 года получить максимальный мобилизационный эффект, что позволит привлечь в бюджет средства. А это – новые школы, больницы, дороги, благоустройство наших муниципалитетов. Подготовить дорожную карту по динамичной работе в этом направлении", – заключил губернатор.