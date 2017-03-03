Продолжая бить рекорды.

Цифровая валюта биткоин впервые в истории оказалась дороже золота.

2 марта на бирже Kraken биткоин стоил 1265 долларов, тогда как золото в тот же день торговалось на уровне 1235 долларов за тройскую унцию.

Появившаяся в 2009 году цифровая валюта не обеспечена какими-либо материальными ценностями, обмен происходит по принципу анонимности. В конце февраля 2017 года ее курс достиг исторического максимума - 1183,68 доллара за биткоин, передает "Уралинформбюро".