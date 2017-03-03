Лопнувший Татфондбанк закрыл офисы на УралеСегодня в 16:29
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Лицензия отозвана 3 марта.
Банк России 3 марта 2017 года отозвал лицензию у четырех кредитных организаций. В их числе казанские Татфондбанк и Интехбанк. Первый занимал 42 место в стране по размеру активов, второй – 138. Также в списке "Анкор Банк" и "Межрегиональный почтовый банк" (233 и 475 строчки рейтинга).
В тот же день закрылись офисы Татфондбанка в Екатеринбурге, Сургуте и Перми, передает "Уралинформбюро".
Как говорится в сообщении ЦБ, финучреждения не приняли эффективных мер по нормализации деятельности. Из-за низкого качества активов оздоровление банков с привлечением Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и его кредиторов на разумных экономических условиях невозможно.
Полномочия исполнительных органов финучреждений приостановлены. Утверждена новая временная администрация, которая будет работать до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Вкладчики имеют право на компенсацию по линии АСВ.
Стоит отметить, что в январе порядка 300 вкладчиков вышли на митинг в Казани с требованием провести санацию Интехбанка и Татфондбанка (руководителей последнего подозревают в мошенничестве на 90 миллионов рублей). К решению проблемы подключилось Минэкономики Татарстана, но усилия оказались тщетны.
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