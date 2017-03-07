Через месяц.

Экспертный Совет международной литературной премии "Югра" подвел итоги и определил лауреатов 2016 года. Так, в номинации "Краеведение" была отмечена книга Валерия Михайловского о путешествиях по Югре.

Среди поэтов и прозаиков лауреатами стали Павел Черкашин и Елена Тулушева. Последняя покорила членов жюри произведением "Чудес хочется".

В номинации "Славянская книга" были отмечены Януш Леон Вишневский и Ирада Вовненко за книгу "Любовь и другие диссонансы".

Международная литературная премия "Югра" традиционно проводится Банком "Открытие" и Союзом писателей Югры при поддержке правительства автономного округа. Церемония награждения лауреатов состоится 10 апреля в Ханты-Мансийске, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе финучреждения.