И не платят их совсем.

Около 14,4 миллиона трудоспособных россиян не платят налоги и не делают отчисления в Пенсионный фонд. Такую цифру озвучила глава Счетной палаты Татьяна Голикова, пишут "Известия".

За вычетом домохозяек за "налоговым бортом" остается около 9 миллионов россиян. Они работают, но не отчисляют в Пенсионный фонд ни копейки. По словам Голиковой, эта армия "непонятно, чем занимается". При этом государство оплачивает их соцбеспечение.

По данным Росстата, "серые" зарплаты и смешанные доходы россиян тянут на 10 триллионов в год.