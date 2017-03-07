×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Более 14 миллионов россиян махнули рукой на налогиСегодня в 08:59

И не платят их совсем.

Около 14,4 миллиона трудоспособных россиян не платят налоги и не делают отчисления в Пенсионный фонд. Такую цифру озвучила глава Счетной палаты Татьяна Голикова, пишут "Известия".

За вычетом домохозяек за "налоговым бортом" остается около 9 миллионов россиян. Они работают, но не отчисляют в Пенсионный фонд ни копейки. По словам Голиковой, эта армия "непонятно, чем занимается". При этом государство оплачивает их соцбеспечение.

По данным Росстата, "серые" зарплаты и смешанные доходы россиян тянут на 10 триллионов в год.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать
1 комментариев из 1 | смотреть все
безработная Сегодня в 11:29

А им есть с чего платить эти налоги? Они зарплату получают?

ответить

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Нет такого закона: депутата работать заставлять

Нет такого закона: депутата работать заставлять

В Свердловской области.

Новая метла для российских выборов

Новая метла для российских выборов

В кремлевском шкафу.

Мусорный бред в Первоуральске

Мусорный бред в Первоуральске

Пора лечить принудительно.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×