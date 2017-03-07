С Группой "Открытие".

Ханты-Мансийский банк (бренд банка "Открытие" на территории Западной Сибири) перешел на новое программное обеспечение, позволяющее обслуживать клиентов на более высоком уровне.

Как отмечает заместитель управляющего Западно-Сибирского филиала банка "Открытие" Александр Дарданов, теперь жителям Югры, Ямала, Тюменской и Курганской областей доступны все банковские продукты Группы "Открытие".

"В частности, представители бизнеса Западной Сибири могут воспользоваться такими услугами, как интернет-бухгалтерия "Мое дело", пакетными предложениями "Ваш юрист" и "Ваш бухгалтер". Также мы можем предложить нашим партнерам выгодный сервис – авансовый овердрафт и другие финансовые решения для малого бизнеса, которые ранее были не доступны в силу технологических ограничений", - отметил он.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе финучреждения, также клиентам стали доступны современные digital-сервисы банка "Открытие" – Мобильный и Интернет-банк. С их помощью можно совершать абсолютно все банковские операции, которые ранее предоставлялись Мобильным и WEB-банкингом Ханты-Мансийского банка, но на более удобной программной платформе.