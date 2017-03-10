Вслед за сибиряками.

Россияне вновь стали брать валютные кредиты. В январе 2017 года объем таких займов увеличился на 45,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, пишут "Известия".

Наибольший всплеск валютного кредитования отмечен в Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, а также в Поволжье. Эксперты объясняют такой рост низкой базой 2015 года, а также укреплением рубля. "Всплеск, который мы видим, можно объяснить частичной разморозкой кредитования в целом", - объяснил директор по рейтингам кредитных организаций "Эксперт РА" Александр Сараев.

Стоит отметить, что в 2015-2016 годах, когда скакнул курс доллара и евро, россияне, выплачивающие валютные кредиты, столкнулись с серьезными проблемами. Добиваясь реструктуризации долга, многие из них выходили на митинги, передает "Уралинформбюро".

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