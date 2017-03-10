За второго ребенка.

В канун Международного женского дня в Ханты-Мансийске состоялось торжественное вручение юбилейного 110-тысячного сертификата на материнский капитал. Мероприятие прошло в отделении Пенсионного фонда России по Югре.

Участие в акции принял и Ханты-Мансийский банк (бренд банка "Открытие" на территории Западной Сибири), который на протяжении многих лет является партнером территориального подразделения ПФ РФ.

Управляющий дополнительным офисом ханты-мансийской дирекции Западно-Сибирского филиала банка "Открытие" Алексей Котин вручил семье Хлызовых серебряную памятную медаль финансовой организации, а также сувенирные книги.

"От имени нашего банка примите искренние поздравления с рождением второго малыша. Желаем вашей дружной семье счастья и благополучия. Спасибо, что всё это время являетесь клиентами Ханты-Мансийского банка", – добавил Алексей Котин.

Хлызовы намерены потратить маткапитал на погашение ипотечного кредита, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе финорганизации.