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Серые зарплаты "съедают" 1,5 триллиона бюджетных рублейСегодня в 09:25

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В год.

В России бюджеты различных уровней недополучают 1,5 триллиона рублей страховых взносов из-за зарплат "в конвертах". Соответствующие данные были приведены Минфином РФ на совещании, пишет RNS со ссылкой на источники.

Эксперты обсуждали варианты налогового маневра, который позволит сократить долю серых зарплат. Среди рассматриваемых вариантов - снижение страховых взносов с 30% до 21-22% и параллельное увеличение ставки НДС до 21-22%. Это должно снизить нагрузку на "белые" предприятия и увеличить ее для работодателей-уклонистов.

По оценкам Минфина, в России объем зарплат "в конвертах" составляет 5 триллионов рублей. По данным ВЦИОМ, каждый десятый россиянин имеет целиком неофициальную зарплату. 13% получает часть дохода официально, остаток - "черным налом", передает "Уралинформбюро".

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