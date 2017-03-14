За 2016 год.

По итогам 2016 года россияне выплатили 1,8 триллиона рублей в качестве процентов по кредитам. Это порядка 2% ВВП страны, пишет газета "Известия".

В 2015 году показатель был аналогичен, хотя условия выдачи кредитов были намного жестче. Так, в начале 2015 года средние ставки по займам физлицам были на уровне 30%, к концу 2016 года показатель упал до 18%.

Несмотря на это, платежи россиян остались на прежнем уровне. По словам экспертов, сказываются возросшие объемы кредитования, передает "Уралинформбюро".