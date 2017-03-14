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Минфин РФ предложил повысить НДС до 22%13 марта в 18:00

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И снизить страховые взносы.

Министерство финансов РФ предложило увеличить НДС с 18% до 22%. При этом страховые взносы будут снижены с 30% до 22%. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов в ходе Недели российского бизнеса РСПП.

По его словам, планируется также переход предприятий на единую платежку по страховым взносам, пишут федеральные СМИ.

Провести налоговый маневр ранее предложили Минэкономразвития и Минфин РФ. Рассматривались несколько вариантов соотношения страховых взносов и НДС: 21 и 21%, 20 и 22%, 21 и 22%, передает "Уралинформбюро".

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