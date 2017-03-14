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Ханты-Мансийский банк включил фонари у врачебной амбулатории13 марта в 19:00

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В поселке Зеленоборск.

Ханты-Мансийский банк (бренд банка "Открытие" на территории Западной Сибири) выделил средства для благоустройства территории врачебной амбулатории в поселке Зеленоборск Советского района. В муниципалитете проживает около 2 500 человек.

При поддержке финорганизации возле входа в больницу установили новые светодиодные фонари. Это стало одним из последних этапов реконструкции амбулатории.

Следует отметить, что Ханты-Мансийский банк принимает активное участие в жизни Советского района, оказывая поддержку в реализации социально-значимых проектов.

В 2016 году финансовая организация в очередной раз подписала с администрацией муниципального образования соглашение о сотрудничестве, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе банка.

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