Но нагрузка стала меньше.

Жители Урала по итогам 2016 года ежемесячно тратили на погашение кредитов в среднем 12 124 рубля, что составляет 36,6% от их доходов. Годом ранее эта доля составляла 42,2%. Соответствующие данные приводит Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Больше всего на кредиты расходуют жители Тюменской области (включая Югру и Ямал) - 13 864 рублей. При этом платежи составляют всего 23% от ежемесячного дохода, передает "Уралинформбюро".

Свердловчане тратят на кредиты 40% зарплаты, в среднем 13 185 рублей. Чуть меньше - 12 079 рублей – ежемесячно отдают кредиторам южноуральцы (39%). Жители Прикамья выплачивают по 11 547 рублей (38%).

Самый маленький средний платеж зафиксирован в Курганской области – 9 945 рублей (43%).