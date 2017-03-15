×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Уральцы отдают больше трети зарплаты на кредиты14 марта в 16:16

  • Текст

Но нагрузка стала меньше.

Жители Урала по итогам 2016 года ежемесячно тратили на погашение кредитов в среднем 12 124 рубля, что составляет 36,6% от их доходов. Годом ранее эта доля составляла 42,2%. Соответствующие данные приводит Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Больше всего на кредиты расходуют жители Тюменской области (включая Югру и Ямал) - 13 864 рублей. При этом платежи составляют всего 23% от ежемесячного дохода, передает "Уралинформбюро".

Свердловчане тратят на кредиты 40% зарплаты, в среднем 13 185 рублей. Чуть меньше - 12 079 рублей – ежемесячно отдают кредиторам южноуральцы (39%). Жители Прикамья выплачивают по 11 547 рублей (38%).

Самый маленький средний платеж зафиксирован в Курганской области – 9 945 рублей (43%).

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Кого выпорет Куйвашев за музей?

Кого выпорет Куйвашев за музей?

Истории России

"Черное золото" в разлив

"Черное золото" в разлив

На просторах Югры и Ямала.

Пинг-понг Андрея Козицына

Пинг-понг Андрея Козицына

За областной счет.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×