И низкая инфляция.

Курс рубля остается выше фундаментальных значений, что приводит к занижению инфляции. Об этом заявил федеральным СМИ глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Показатель около 59 рублей за доллар чересчур расходится с базовым прогнозом ведомства по среднегодовому курсу – 67,5 рубля. Когда наступит равновесие, будет зависеть от состояния платежного баланса, отметил министр.

В феврале 2017 года инфляция составила всего 0,2%, продемонстрировав исторический минимум для этого месяца. Не исключено, что на заседании совета директоров Центробанка 24 марта будет принято решение об изменении процентной ставки, передает "Уралинформбюро".