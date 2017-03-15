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Киев объявил войну российским банкамСегодня в 17:02

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Не за горами санкции.

Киев введет санкции против банков с российской долей в капитале, работающих на Украине. Соответствующие предложения поручил разработать секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов, передает "Уралинформбюро".

"Национальному банку Украины, Службе безопасности Украины поручено провести анализ деятельности банковских учреждений Украины, в капитале которых есть доля государственных банков РФ, и в течение суток внести соответствующие предложения, в том числе о введении против них санкций", - цитирует Турчинова "Интерфакс".

По мнению киевских властей, российские банки не могут работать на Украине в существующей ситуации, особенно после заявления о признании паспортов Донецкой и Луганской народных республик.

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