Ханты-Мансийский банк подписал соглашение со строителями ЮгрыСегодня в 16:02
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Продлив долголетнее сотрудничество.
В Ханты-Мансийске прошло общее собрание строителей и проектировщиков Югры, собравшее более 100 руководителей ведущих предприятий стройиндустрии региона.
Ханты-Мансийский банк (бренд банка "Открытие" на территории Западной Сибири), который сотрудничает с СРО "Строительный союз Югры" более 10 лет, развернул на площадке форума свой мобильный офис. Участникам мероприятия были предложены банковские услуги Премиального сегмента.
Управляющий Западно-Сибирским филиалом банка "Открытие" Виталий Мосунов подчеркнул, что финорганизация всегда активно сотрудничала со строительными компаниями, участвуя в реализации различных градостроительных проектов и жилищных программ.
Только в 2015-2016 годах было выдано кредитов в сфере жилищного строительства на сумму более 8,5 миллиарда рублей, профинансировано проектов инфраструктурного строительства в объеме 4 миллиардов рублей. Также банком направлено свыше 1 миллиарда рублей кредитных ресурсов на дорожное строительство и содержание транспортной инфраструктуры.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе финучреждения, большая доля займов приходится на жилищный сектор. За последние два года в Югре возведено домов на более 16 тысяч квартир общей площадью свыше 1 миллиона квадратных метров. При финансовой поддержке Ханты-Мансийского банка ежегодно сдается около 200 тысяч жилых "квадратов".
"Банк активно работает над реализацией государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы" (ранее проект государственно-частного партнёрства "Новая школа Югры"). В рамках этого проекта при нашей финансовой поддержке за последний год сданы в эксплуатацию 16 дошкольных образовательных учреждений, еще 8 детских садов будут построены в течение 2017-2018 годов", – добавил Виталий Мосунов.
Завершился форум подписанием генерального соглашения о сотрудничестве между Банком "Открытие" и Саморегулируемой организацией "Союз строителей Югры". Подписи под документом поставили Виталий Мосунов и гендиректор СРО Олег Алчинов.
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