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Армия долларовых миллионеров в России приросла на 10%Сегодня в 11:31

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До 132 000 человек.

Количество долларовых миллионеров в России по итогам 2016 года составило порядка 132 000 человек. Это на 10% больше, чем годом ранее, подсчитали в РАНХиГС.

83 россиянам посчастливилось оказаться в узком кругу долларовых миллиардеров, пишут федеральные СМИ.

В целом в мире число миллионеров выросло только на 3%. В Европе их стало меньше на 4%, передает "Уралинформбюро".

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