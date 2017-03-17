До 132 000 человек.

Количество долларовых миллионеров в России по итогам 2016 года составило порядка 132 000 человек. Это на 10% больше, чем годом ранее, подсчитали в РАНХиГС.

83 россиянам посчастливилось оказаться в узком кругу долларовых миллиардеров, пишут федеральные СМИ.

В целом в мире число миллионеров выросло только на 3%. В Европе их стало меньше на 4%, передает "Уралинформбюро".