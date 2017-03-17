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Сбербанк узнает клиента по движению губСегодня в 11:59

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Технология разрабатывается.

Сбербанк разрабатывает технологию идентификации клиентов по движению губ, заявил глава кредитной организации Герман Греф.

По его словам, движения губ при произнесении кодовых слов являются уникальными - мышечную активность подделать нельзя. Он отметил, что машина достаточно легко распознает, если человек находится в состоянии возбуждения.

Греф добавил, что банк внедряет множество проектов касательно идентификации клиента — распознавание сетчатки глаза, ладони, отпечатков пальцев.

Ранее глава Сбербанка заявлял, что финорганизация введет идентификацию клиентов по голосу и внешности в 2018-2019 годах. Технологии позволят довести точность распознавания человека до 99,9%, передает "Уралинформбюро".

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