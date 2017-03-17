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Владельцам карт Visa придется раскошелитьсяСегодня в 17:32

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При снятии наличных.

Месяц назад Visa разрешила банкам – владельцам банкоматов (эквайерам) брать комиссию с клиента за снятие наличных. Об этом "Ведомостям" рассказали четыре банкира.

Ранее правила платежных систем запрещали взимать с держателей карт комиссию. Последняя устанавливается банком, который выпустил "пластик", и позволяет клиенту точно знать, во сколько ему обойдется снятие денег в том или ином банкомате. При бесплатном снятии наличных межбанковскую комиссию из собственных средств платит банк, выпустивший карту, передает "Уралинформбюро".

Определенные тарифы межбанковской комиссии установлены платежными системами: Mastercard - 0,45% от суммы транзакции, Visa – 0,45% + 3 рубля, "Мир" – 0,45%.

Нововведение от Visa перевернет рынок, уверены эксперты. Ведь эквайеры смогут брать комиссию, только если подобные изменения внесут в свои правила и другие системы. Однако "Мир", например, ничего менять не планирует.

В ФАС же считают, что из-за того, что Visa и Mastercard занимают коллективное доминирующее положение на рынке, введение необоснованных тарифов будет иметь признаки навязывания, а значит, и нарушения антимонопольного законодательства.

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