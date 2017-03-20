Потраченных с нарушениями.

По итогам 2016 года Счетная палата РФ вернула в федеральный бюджет порядка 11 миллиардов рублей. Это сопоставимо с результатами предыдущего года, сообщила глава ведомства Татьяна Голикова в интервью на телеканале "Россия 1".

По ее словам, в ревизионный процесс было вовлечено 800 человек.

Ранее сообщалось, что в 2016 году Счетная палата выявила более 3,8 тысячи нарушений законодательства, из них почти 900 – в сфере госзакупок, передает "Уралинформбюро".