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Счетная палата РФ вернула в бюджет 11 миллиардовСегодня в 12:19

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Потраченных с нарушениями.

По итогам 2016 года Счетная палата РФ вернула в федеральный бюджет порядка 11 миллиардов рублей. Это сопоставимо с результатами предыдущего года, сообщила глава ведомства Татьяна Голикова в интервью на телеканале "Россия 1".

По ее словам, в ревизионный процесс было вовлечено 800 человек.

Ранее сообщалось, что в 2016 году Счетная палата выявила более 3,8 тысячи нарушений законодательства, из них почти 900 – в сфере госзакупок, передает "Уралинформбюро".

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