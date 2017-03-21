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Минфин РФ назвал рубль "переукрепленным"20 марта в 17:42

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На 10-12%.

Курс рубля к доллару должен быть ниже текущего на 10-12%. Национальная валюта сейчас "переукреплена", заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в кулуарах встречи "Большой двадцатки", пишут федеральные СМИ.

По его словам, министерство уже закупило 500 миллионов долларов и намерено продолжать закупки, чтобы "обеспечить свои текущие обязательства". До конца года есть возможность приобрести не менее 1 миллиарда долларов. "Но не факт, что мы ею воспользуемся", — отметил Силуанов, подчеркнув, что речь идет о покупках валюты сверх тех средств, что идут на пополнение Резервного фонда, передает "Уралинформбюро".

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