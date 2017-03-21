Российские власти задумали вернуть налог с продажСегодня в 12:37
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Вместо повышения НДС.
В 2019 году в России могут ввести налог с продаж, пишет "Газета.ру" со ссылкой на источник. Мера обсуждается как альтернатива росту ставки НДС в рамках нефтегазового налогового маневра. Последнюю предлагается повысить "в обмен" на снижение ставки страховых взносов с 30 до 22%, передает "Уралинформбюро".
Идея введения налога с продаж обсуждается на встречах с участием Минэкономразвития РФ, отметил источник. Пока никакой конкретики нет.
Стоит напомнить, что налог с продаж действовал в России до января 2004 года и был отменен из-за недовольства бизнеса. Его возвращение обсуждали три года назад, но испугались замедления экономического роста и резкого скачка инфляции.
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