×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Британские банки "отмыли" сотни миллионов долларов россиян21 марта в 16:56

  • Текст

В черном списке 17 организаций.

Британские банки уличили в отмывании денег из России. Порядка 740 миллионов долларов с криминальным "прошлым" в 2010-2014 годах прошли через 17 кредитных организаций, в том числе HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds и Barclays, пишет газета The Guardian.

По данным следствия, в целом за этот период из России было выведено почти 20 миллиардов долларов. Однако реальный объем махинаций может достигать 80 миллиардов. Под видом исполнения судебных решений деньги якобы перечислялись через Молдавию и Латвию в европейские страны, включая Великобританию, передает "Уралинформбюро".

В схеме приняли участие порядка 500 человек, среди которых олигархи, московские банкиры и приближенные к ФСБ. Имена настоящих владельцев компаний, вовлеченных в процесс, остаются неизвестными из-за анонимности, которую предоставляют офшорные юрисдикции.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Полипласт"  обезоружил активистов-экологов

"Полипласт"  обезоружил активистов-экологов

Пригласив в свои цеха.

Березовский пейзаж: зловонные реки, фекальные берега

Березовский пейзаж: зловонные реки, фекальные берега

Минэкологии в ус не дует.

Расклад перед боем – взять "пенсов" с "роднёю"

Расклад перед боем – взять "пенсов" с "роднёю"

Почем нынче малые партии?

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×