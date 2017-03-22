В черном списке 17 организаций.

Британские банки уличили в отмывании денег из России. Порядка 740 миллионов долларов с криминальным "прошлым" в 2010-2014 годах прошли через 17 кредитных организаций, в том числе HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds и Barclays, пишет газета The Guardian.

По данным следствия, в целом за этот период из России было выведено почти 20 миллиардов долларов. Однако реальный объем махинаций может достигать 80 миллиардов. Под видом исполнения судебных решений деньги якобы перечислялись через Молдавию и Латвию в европейские страны, включая Великобританию, передает "Уралинформбюро".

В схеме приняли участие порядка 500 человек, среди которых олигархи, московские банкиры и приближенные к ФСБ. Имена настоящих владельцев компаний, вовлеченных в процесс, остаются неизвестными из-за анонимности, которую предоставляют офшорные юрисдикции.