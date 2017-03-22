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Госдума запретила переводить деньги на УкраинуСегодня в 18:21

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Через иностранные платежные системы.

22 марта Госдума РФ одобрила в третьем чтении запрет на перевод денег на Украину посредством иностранных платежных систем. Ограничительная мера начнет действовать через 30 дней после официального опубликования законопроекта, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что в принятом документе не идет речи конкретно об Украине. Поправки гласят, что если иностранное государство вводит запрет на платежные системы операторов, зарегистрированных Центробанком РФ, то трансграничные переводы в эту страну могут осуществляться исключительно операторами, которые контролируются российскими юрлицами.

Под действие этой нормы сейчас подпадает именно Украина, поскольку в октябре 2016 года Киев запретил действие на территории своей страны всех российских операторов.

Новый порядок распространяется на переводы без открытия банковского счета.

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