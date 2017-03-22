Через иностранные платежные системы.

22 марта Госдума РФ одобрила в третьем чтении запрет на перевод денег на Украину посредством иностранных платежных систем. Ограничительная мера начнет действовать через 30 дней после официального опубликования законопроекта, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что в принятом документе не идет речи конкретно об Украине. Поправки гласят, что если иностранное государство вводит запрет на платежные системы операторов, зарегистрированных Центробанком РФ, то трансграничные переводы в эту страну могут осуществляться исключительно операторами, которые контролируются российскими юрлицами.

Под действие этой нормы сейчас подпадает именно Украина, поскольку в октябре 2016 года Киев запретил действие на территории своей страны всех российских операторов.

Новый порядок распространяется на переводы без открытия банковского счета.