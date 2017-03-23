Народные ОФЗ "заточили" под богатыхСегодня в 11:16
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Снизив им комиссию.
С апреля 2017 года начнется продажа облигаций федерального займа (ОФЗ) для населения. Первый выпуск Министерство финансов РФ разместит на полгода, после чего гражданам будет доступен трехлетний выпуск. Цена будет меняться каждую неделю в зависимости от конъюнктуры рынка, заявил глава департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский.
Ежегодный объем размещения составит 20-30 миллиардов рублей. Номинальная стоимость бумаги - 1 тысяча рублей. Граждане смогут приобрести облигации на сумму от 30 тысяч до 15 миллионов рублей, пишут федеральные СМИ. При покупке на сумму до 50 тысяч рублей банковская комиссия составит 1,5%, на 50-300 тысяч – 1%, более 300 тысяч – 0,5%.
Ценные бумаги можно будет приобрести в Сбербанке и ВТБ. Планируется, что доходность ОФЗ для населения будет на 0,5 процентных пункта превышать средний показатель в этом финансовом секторе. На сегодняшний день она могла бы составить 8,7% годовых, передает "Уралинформбюро".
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