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К Сбербанку присоседились иностранные "дочки"Сегодня в 18:55

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В рейтинге надежности.

Рейтинг самых надежных банков в России, по версии журнала Forbes, возглавил Сбербанк. Его активы достигли 22,337 триллиона рублей, а рентабельность капитала в 2016 году достигла 20,2%.

Второе место занял "Юникредит", принадлежащий итальянской группе UniCredit. Его капитал составляет 1,197 триллиона рублей. Тройку лидеров замыкает Росбанк ("дочка" французской Societe Generale). Его активы оценены в 786,5 миллиарда рублей, передает "Уралинформбюро".

Четвертое и пятое место заняли Райффайзенбанк ("дочка" Raiffeisen Bank International) и "Ситибанк" (подразделение американской Citigroup). В десятку вошли "Интеза" ("дочка" итальянской Intesa), "Бэнк Оф Чайна" (подразделение китайского Bank of China), ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и Альфа-Банк.

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